Fon soruşturmasında BDDK Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 11:57

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan BDDK Daire Başkanı Bilal Soysal, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı. Soysal'ın tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 119'a yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kemal Akkaya ve Yunus Arıncı yeniden gözaltına alınırken, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Mehmed Nureddin Çevik de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.