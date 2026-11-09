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İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! Bakan Kurum'dan COP31'de kritik uyarı: Sıfır noktasındayız

İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! Bakan Kurum'dan COP31'de kritik uyarı: Sıfır noktasındayız

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi Antalya'da başladı. Açılışta konuşan Bakan Murat Kurum, “Sıfır noktasındayız” diyerek iklim krizine ilişkin uyarıda bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi Antalya'da başladı. 100'ü aşkın devlet lideri ve yaklaşık 500 bakanın katılımının beklendiği organizasyon 20 Kasım'a kadar sürecek.

COP31'in açılışında konuşan Bakan Murat Kurum, aşırı sıcakların şehirleri, tarımı ve insan sağlığını aynı anda zorladığını belirterek "Sıfır noktasındayız" dedi.

İklim diplomasisinin kalbi Antalyada atıyor! Bakan Kurumdan COP31in açılış töreninde uyardı: Sıfır noktasındayız
İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor! Bakan Kurum'dan COP31'in açılış töreninde uyardı: Sıfır noktasındayız
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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