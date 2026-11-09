Bakan Kurum, Sertab Erener’in COP31 için hazırladığı “One Home-Tek Ev” şarkısını paylaştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybetti

COP31'in açılışında konuşan Bakan Murat Kurum, aşırı sıcakların şehirleri, tarımı ve insan sağlığını aynı anda zorladığını belirterek "Sıfır noktasındayız" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi Antalya'da başladı. 100'ü aşkın devlet lideri ve yaklaşık 500 bakanın katılımının beklendiği organizasyon 20 Kasım'a kadar sürecek.