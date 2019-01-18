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İstanbu trafiğinde 'karne' yoğunluğu!

18 Ocak 2019, Cuma

Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte yüzde 56'yı bulan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


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