Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte yüzde 56'yı bulan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbu trafiğinde 'karne' yoğunluğu!18 Ocak 2019, Cuma
- İstanbu trafiğinde 'karne' yoğunluğu!
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