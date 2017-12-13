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askerleri çocukları kafese kilitledi!

13 Aralık 2017, Çarşamba
Amerika Birleşik Devletlerinin skandal kararıyla 'ü işgal eden askerleri bu kez de çocukları gözaltına aldı. Bu da yetmezmiş gibi çocukları kafese kilitlediler. İnsanlık dışı o anlar kameralara yansıdı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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birsu birsu

bunlar hitler in torunları, dedelerinden gördüklerini yapıyorlar.

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evet0
hayır0
cevapla 13.12.2017 14:59
Timbuktu Timbuktu

Bunlar Devlet degil - dünyanin tam bir Terör-Yuvasi!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.12.2017 12:56
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