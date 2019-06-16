İsmail Küçükkaya ilk cümlesinde tarafını belli etti

İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, ortak canlı yayında soruları yanıtladı. Canlı yayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya, daha canlı yayın başlar başlamaz tarafını belli etti.
Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti.
İMAMOĞLU'NA BAŞKAN DEDİ!
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.
"TARAFSIZ" DENİLEREK PARLATILMIŞTI
Küçükkaya, CHP'liler tarafından tarafsız gazeteci olarak parlatılmış, böylece canlı yayında olası bir provokasyonun önü açılmıştı.
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