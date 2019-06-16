İsmail Küçükkaya ilk cümlesinde tarafını belli etti 16.06.2019 21:29

İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, ortak canlı yayında soruları yanıtladı. Canlı yayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya, daha canlı yayın başlar başlamaz tarafını belli etti.