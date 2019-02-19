İP'in ucu yine FETÖ'ye çıktı! Kendi aday gösteremedi, Saadet'e pasladı 19.02.2019 22:05

İP'in ucu yine FETÖ'ye çıktı! Kendi aday gösteremedi, Saadet'e pasladı İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayının, FETÖ ile yakın ilişkisi olduğu bilinen İdris Naim Şahin olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden olmuştu. FETÖ aşığı İP, gelen tepkiler üzerine FETÖ'cü İdris Naim Şahin'in adaylığını geri çekmişti. İP'in kurduğu oyunla FETÖ'cü Şahin, Zillet İttifakı'nın ortağı Saadet Parti tarafından aday gösterildi.