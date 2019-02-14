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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

14.02.2019 09:22

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...


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