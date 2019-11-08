İbrahim Tatlıses'in oğlu yemin etti! İdo Tatlıses'in son halini görenler tanıyamadı! 08.11.2019 14:53

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'da pek çok ünlü gibi bedelli askerlikten faydalandı. Vatani görevi için yemin eden İdo Tatlıses'i sevgilisi yalnız bırakmadı. Bedelli askerlik görevini yerine getiren İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları katıldı. Müzik sektörüne DJ olarak başlayan ve sonrasında da çıkardığı albüm ile şarkıcılık kariyerine adım atan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in son halini görenler şoke oldu. Zaten zayıf olan Tatlıses'in askerde daha da zayıfladığı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da bedelli askerlik yasasından yararlanan ünlüler arasında. 27 yaşındaki İdo, vatani görevini yerine getirdi ve tezkere aldı. Tatlıses'in yemin töreninden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İdo Tatlıses'e sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları sürpriz yaptı. Bedelli askerlik görevini yerine getiren İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları katıldı.

İdo Tatlıses'in son halini görenler, "Bir deri bir kemik olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.