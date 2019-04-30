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İBB'nin marşlı 1 Mayıs kutlaması tepki çekti

30.04.2019 20:53

Bir tiyatro oyunu için bestelenen ancak kısa zamanda işçiler tarafından benimsenen 1 Mayıs marşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hoparlörlerinden yankılandı. Sol gruplarca benimsenen ve 1 Mayıslarda meydanlarda çalan marş, 31 Mart seçimlerinde insanları 'birleştirmek' iddiasıyla başkanlığı aday olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun nasıl insanları ötekileştirdiğini gözler önüne serdi.


Gorki'nin Ana adlı romanından uyarladığı oyunun Türkiye'de perdelenmesi sırasında Sarper Özsan tarafından oyun müziği olarak yazıldı ve bestelendi.

Ancak kısa sürede marjinal sol gruplarca kullanıldı. Yıllarca 1 Mayıslarda meydanlardan yasa dışı örgütlerle ilişkisi bulunan müzik gruplarınca da seslendirildi. Marşın İBB önünde 15 Temmuz'da şehit olanların bulunduğu noktadan yükselmesi ise büyük tepki topladı.

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