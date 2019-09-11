İBB mağdurlarından İmamoğlu'nun "ATM çalışanı" yalanına yanıt: Her şey kameralarda kayıtlı 11.09.2019 23:19

İBB’deki emek mücadelesi 15. Gününde devam ediyor. BELTUR A.Ş’de çalışırken haksız yere işten çıkarılan bir işçi, CHP’nin işçi kıyımına kılıf olarak uydurduğu “ATM çalışanı” yalanına ilişkin “Girerken de çıkarken de kamera önünde parmak basıyoruz, hiç kimse haksız kazanç elde etmiyor, bu lekeyi üzerimizden kaldırsınlar” dedi.

CHP'li belediyelerde seçim öncesi verilen sözler tutulmadı. Birçok CHP'li belediye gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de partizanca bir tavır takınarak göreve gelir gelmez birçok işçiyi haksız yere işten çıkardı.



İŞÇİLER İSYAN ETTİ: BU LEKEYİ ÜZERİMİZDEN KALDIRSINLAR

İmamoğlu'nun İBB'deki kıyımı işçileri isyan ettirdi. BELTUR AŞ'de çalışırken işine son verilen bir işçi, CHP'nin işçi kıyımı için uydurduğu "ATM çalışanı" yalanına ilişkin "girerken de çıkarken de kamera önünde kayıtlarımız var, bu lekeyi üzerimizden kaldırsınlar" diyerek istan etti.



KİMSE HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİYOR

İmamoğlu ve tayfasının "haksız kazanç elde ediyorlar" algısıyla mağdur ettiği işçilerden biri olan BELTUR işçisi, bu çirkin iftiraya ilişkin CHP'lilere seslendi. "Burada kimse haksız kazanç elde etmiyor" diyen mağdur işçi, "Araştırsınlar, eleman yetersizliğinden fazla bile çalışıyorduk" diyerek hakkını aradı.



HESAP SORACAĞIZ

A Haber mikrofonlarına konuşarak İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na seslenen işçi, "Gün gelecek devran dönecek bu işçiler sizden hesap soracak." dedi.



