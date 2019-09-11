Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda 29 Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Erdoğan'ın davetine AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra HDP'li belediyelere kayyum olarak atanan isimler de katıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ İŞTEN ÇIKARMALARA DEĞİNDİ

Davette kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki mali durumlardan işten çıkarmalara kadar birçok konudaki fikirlerini söyledi. Özellikle İBB'deki işten çıkarmaları kast eden Erdoğan, kendi İBB Başkanlığı döneminde kimsenin ekmeğiyle oynamadığını belirterek, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

İMAMOĞLU'NUN RENGİ ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işten çıkarmalara ilişkin "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez. Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz." sözleri söylediği anda kameralar İBB Başkanı İmamoğlu'na takıldı. İmamoğlu'nun Erdoğan'ın sözleri sonrası yüzünün aldığı şekil dikkatlerden kaçmadı.