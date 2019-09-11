Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.09.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 16:42

Başkan Erdoğan 'den işçi çıkarılmasını eleştirdi, 'nun rengi attı

Başkan 'ın 'nde 'deki işten çıkarmalara yönelik konuştuğu esnada 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun yüzünün aldığı şekil kameralara takıldı.

Başkan Erdoğan konuştu, İmamoğlu'nun rengi attı

, 'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda 29 Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Erdoğan'ın davetine , ve 'li başkanların yanı sıra 'li belediyelere kayyum olarak atanan isimler de katıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ İŞTEN ÇIKARMALARA DEĞİNDİ
Davette kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki mali durumlardan işten çıkarmalara kadar birçok konudaki fikirlerini söyledi. Özellikle İBB'deki işten çıkarmaları kast eden Erdoğan, kendi İBB Başkanlığı döneminde kimsenin ekmeğiyle oynamadığını belirterek, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

İMAMOĞLU'NUN RENGİ ATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işten çıkarmalara ilişkin "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez. Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz." sözleri söylediği anda kameralar Başkanı 'na takıldı. İmamoğlu'nun Erdoğan'ın sözleri sonrası yüzünün aldığı şekil dikkatlerden kaçmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan İBB'den işçi çıkarılmasını eleştirdi, İmamoğlu'nun rengi attı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri