Seçimlerden önce bir işçinin bile çıkarılmayacağını ve bunun kendisi için namus sözü olduğunu söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımı sonrasındaki eylemlerin 13. gününde HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan CHP'li ve HDP'li belediyelerin işçi kıyımı bilançosunu açıkladı.

HAK-iş Başkanı Mahmut Arslan Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısı öncesi gündem ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hak-İş'e bağlı sendikalardan bugüne kadar 23 bin 953 işçinin istifa ettirildiğini, 2 bin 347 işçinin de işine son verildiğini söyleyen Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'li ve HDP'li kimi belediyeler tarafından bazı sendikalara yönelik operasyonların devam ettiğini açıkladı. Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerinin oturma eyleminin soylu bir mücadele olduğunu belirten Aslan, "Destekliyoruz. Bölgedeki şartları yakinen bilen biri olarak bu anaların bu feryadının ve bu çıkışının ne kadar değerli olduğunu biliyorum" dedi.



SÜRGÜNLER UYGULANDI

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de hatırlatan Arslan, "Bu baskıları yapanların bazıları işçileri ikna etmek için noterden 'herkes işine devam edecek' taahhütnamesi yayınlamış, bazıları ekranların önünde bütün işçilere güvence vermiştir. Ne yazık ki bütün bu güvencelere rağmen işçilerimiz, üyelerimiz sendikal baskılarla karşı karşıya kalmış, korkutularak, işten atılma tehditleriyle sendikalarımızdan istifa ettirilmiştir. Bu süreç devam ediyor" ifadesini kullandı.