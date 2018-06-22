Hükümetten bilime tam destek 21 Haziran 2018, Perşembe

Kalkınmanın milli teknoloji ile olacağını inanan merhum Adnan Menderes teknik üniversitelerin kurulmasına öncülük etmişti. Daha büyük hayalleri olan Menderes engellendi. Bu hayallere AK Parti sahip çıktı. Bilişim sektöründe 7 milyar TL olan AR-GE çalışmalarına ayrılan bütçeyi 110 milyar TL'ye çıkardı. AR-GE personeli sayısı arttırıldı. Şimdi de Haliç'te dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri kuruluyor.