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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Öyle bir değişti ki...

23.07.2019 14:08

Hercai dizisi ile geçtiğimiz sezonun en büyük çıkışlarından birini yapan güzel oyuncu Ebru Şahin'in yeni halini görenler, dönüp bir daha baktı... Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile büyük bir çıkış yapan Ebru Şahin hakkında her şeyin merak edildiği isimlerden biri haline geldi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Ebru Şahin'in son hali hayran bıraktı. Ebru Şahin'in son halini görünce siz de çok şaşıracaksınız.


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