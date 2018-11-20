HDP'li Ayşe Acar Başaran'dan Meclis'te küstah sözler

HDP'li Ayşe Acar Başaran'ın Meclis'te Türk askerini işgalcilikle suçlaması ateşli tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
HDP'li Ayşe Acar Başaran'dan Meclis'te küstah sözler20 Kasım 2018, Salı
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