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HDP'li Ayşe Acar Başaran'dan Meclis'te küstah sözler

20 Kasım 2018, Salı

HDP'li Ayşe Acar Başaran'ın Meclis'te Türk askerini işgalcilikle suçlaması ateşli tartışmaların yaşanmasına neden oldu.


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