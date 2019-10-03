Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özel röportajı 3 Ekim Perşembe saat 14'de A Haber ve A Para'da 03.10.2019 09:45

Ekonominin 3 yıllık yol haritası hazır. Dengelenmeden sonra sıra değişimde... Türkiye yeni ekonomi programındaki hedefine nasıl ulaşacak? Türkiye ekonomisinde neler değişecek? Enflasyonla mücadelede öncelik ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tüm soruları A Haber & A Para ortak yayınında yanıtlıyor. Bakan Berat Albayrak ile gerçekleştirilecek olan özel röportaj bugün (03 Ekim 2019 Perşembe) saat 14'de ekrana gelecek.