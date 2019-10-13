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Hani YPG, DEAŞ ile savaşıyordu? YPG kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı!

13.10.2019 17:14

ABD'nin YPG için "DEAŞ ile mücadele ediyor" savunması boşa çıktı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan görgü tanığı, "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı." ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat bölgesinde bulunan bir görgü tanığı, AA'ya yaptığı açıklamada, "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımları için "DEAŞ ile mücadele ediyorlar" bahanesini gerekçe gösterdiği biliniyor.

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