Hani YPG, DEAŞ ile savaşıyordu? YPG kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı! 13.10.2019 17:14

ABD'nin YPG için "DEAŞ ile mücadele ediyor" savunması boşa çıktı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan görgü tanığı, "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat bölgesinde bulunan bir görgü tanığı, AA'ya yaptığı açıklamada, "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımları için "DEAŞ ile mücadele ediyorlar" bahanesini gerekçe gösterdiği biliniyor.