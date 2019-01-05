Hakkari'deki Mehmetçiklerden Zonguldak'taki miniklere teşekkür 05 Ocak 2019, Cumartesi

Hakkari'de görev yapan komandolar kendilerine mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan Zonguldaklı öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların öğrencilere teşekkür ederken çekilen videoyu Twitter'da paylaştı.

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, Hakkâri'de görev yapan komandolara mektup göndererek, yeni yıllarını kutladı. Mehmetçikler de öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların ellerinde öğrencilere teşekkür ederken çekilen videoyu Twitter'da paylaştı. Videoda konuşan Uzman Çavuş, "Zonguldak Rüzgarlımeşe 1-C sınıfı öğrencilerine buradan teşekkür ediyoruz. O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bizlere ulaştı. Soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz. Huzurlu sağlıklı başarılı yıllar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.