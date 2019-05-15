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Hakkari'de terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

15.05.2019 17:11

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Alandüz bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


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