Hacı Sabancı sandık başında! 31.03.2019 10:38

İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ünlü iş adamı Hacı Sabancı da oyunu kullandı.Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu'na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı Hacı Sabancı da 2234 numaralı sandıkta oy verdi.