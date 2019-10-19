Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin terörden arananlar listesinde gri listede bulunan ve 300 bin TL ödül konulan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş olduğu ortaya çıktı.
Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş öldürüldü19.10.2019 20:40
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- Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş öldürüldü
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