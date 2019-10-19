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Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş öldürüldü

19.10.2019 20:40

Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin terörden arananlar listesinde gri listede bulunan ve 300 bin TL ödül konulan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş olduğu ortaya çıktı.


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