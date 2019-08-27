Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları 27.08.2019 14:45

Göreve geldikten sonra ilk iş olarak şehit yakınlarını işten çıkaran HDP'li Ahmet Türk'ün belediye paralarını keyfince nasıl harcadığı ortaya çıktı. Ahmet Türk'ün odasına alınan yüklü miktardaki çay, kahve, fındık, fıstık faturaları da ortaya çıkan belgeler arasında. Belediyenin HDP yönetiminde olduğu dönemde CHP ve HDP'liler için harcadığı paranın miktarı 300 bin lira.