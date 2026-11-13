Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i İstanbul'da kabul etti

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i İstanbul'da kabul etti