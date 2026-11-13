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İstanbul'da fırtına alarmı 13 Kasım
İstanbul'da fırtına alarmı 13 Kasım
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 19:37
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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgâr, Eyüpsultan ve Bahçelievler'de hasara yol açtı. Çatı parçaları ile devrilen ağaç, toplam 7 aracın zarar görmesine neden oldu.
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