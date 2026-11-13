Sarıyer'de İETT otobüsünün altında kalan motosiklet sürüklenerek yolculara çarptı: 4 yaralı
Sarıyer Maslak’ta bir otomobille çarpıştıktan sonra durakta yolcu indiren İETT otobüsüne vuran motosikletin sürücüsü Buğra K. otobüsün altında kaldı. Savrularak sürüklenen motosikletin otobüsten inen yolcuların da dahil olduğu 3 yayaya çarpması neticesinde, sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam