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Sarıyer'de İETT otobüsünün altında kalan motosiklet sürüklenerek yolculara çarptı: 4 yaralı

Sarıyer'de İETT otobüsünün altında kalan motosiklet sürüklenerek yolculara çarptı: 4 yaralı

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Sarıyer Maslak’ta bir otomobille çarpıştıktan sonra durakta yolcu indiren İETT otobüsüne vuran motosikletin sürücüsü Buğra K. otobüsün altında kaldı. Savrularak sürüklenen motosikletin otobüsten inen yolcuların da dahil olduğu 3 yayaya çarpması neticesinde, sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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