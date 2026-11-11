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Sakarya merkezli 3 ilde Sokaklar Güvende operasyonu: 7 eylem planlayan 3 kişi tutuklandı

Sakarya merkezli 3 ilde Sokaklar Güvende operasyonu: 7 eylem planlayan 3 kişi tutuklandı

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 3 örgüt mensubu yakalandı. Şüphelilerin polis süsü vererek 2 kuyumcuyu gasp etme, 4 iş yerine silahlı eylem ve 1 şahsa saldırı planladıkları, ayrıca 7 ayrı iş yerini kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla da bağlantılı oldukları belirlendi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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