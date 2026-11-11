Cevdet Yılmaz’dan COP31’de 2035 mesajı: Fosil yakıtlardan elektrifikasyona geçiş için karar beklentisi

Malatya Darende’de patpat ile hafif ticari araç çarpıştı: Cevdet Kurnaz hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Van'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı