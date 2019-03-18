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Gökçe Akyıldız'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

18.03.2019 17:49

Bir dönem Atv ekranlarında fırtınalar estiren Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile adından söz ettiren Gökçe Akyıldız dizinin final yapmasının ardından ekranlardan elini eteğini çekti. 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Oğlunun birinci yaşını kutlayan Gökçe Akyıldız'ın duygularını Instagram hesabından paylaştı. İşte Gökçe Akyıldız'ın oğlu.


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