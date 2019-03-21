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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan futbolda yabancı sınırı ile ilgili flaş açıklama

21.03.2019 11:20

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı AA Editör Masası'nda son günlerde tartışılan futbolda yabancı sınırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.


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