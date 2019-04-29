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Genç kadına sokak ortasında cinsel organını gösteren sapık yakalandı

29.04.2019 10:34

İstanbul Sultangazi'de 23 yaşındaki kadın, sokak ortasında yürürken kendisine cinsel organını gösteren sapığı telefonuna kaydedip şikayetçi olmuştu. Polis, sapığı saklandığı evde yakaladı.


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