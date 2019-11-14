Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında 14.11.2019 12:17

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.