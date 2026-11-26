Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 11:59

BİRECİK'TE TRAKTÖR DEVRİLDİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarlayı süren 54 yaşındaki Hikmet Kızılkaya, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre Hikmet Kızılkaya, tarlayı sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan Kızılkaya hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların müdahale ettiği Hikmet Kızılkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızılkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.