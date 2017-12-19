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Gaziantep'te kan donduran olay

17 Aralık 2017, Pazar
Gaziantep'te cesedi valize konularak parka bırakılan 5 aylık kız bebeğin ölümüne ilişkin anne ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet görevlilerinin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde canilerin bebeği defalarca duvara vurarak dövdüğü ortaya çıktı
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