Gamze Özçelik Sudan'da! Kimileri de Cadılar Bayramı'nda... Arka Sokaklar'ın eski yıldızı... 02.11.2019 18:15

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde ekranlara damgasını vuran Gamze Özçelik, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Kendini daha sade bir hayata adayın ve Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, tüm ünlülerin Cadılar Bayramı kutladığı hafta, Sudan'a gitti. Gamze Özçelik'in Sudan'daki görüntülerine yorum ve beğeni yağdı. Öte yandan Gamze Özçelik'in yine kendisi gibi eski bir oyuncu olan eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Önceki akşam Türkiye'de de Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar, birbirinden farklı kostüm ve kıyafetlerle partilere katıldı.

Partiler de çok sayıda ünlü de boy gösterdi. Yalnız bazı isimler farklı yerlerdeydi. Onlarda biri de Gamze Özçelik.

SUDAN'A YARDIM GÖTÜRDÜ

Kendini yardım işlerine adayan eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik, bu kez Sudan'daydı. Özçelik, Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.