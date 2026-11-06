İş yerlerini hedef alan yeni nesil çeteye şafak operasyonu: İstanbul Bursa ve Adana'da 12 gözaltı

Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi katleden zanlı: "Onca kişiyi öldürdüm sizi de öldürürüm"

Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi katleden zanlı: "Onca kişiyi öldürdüm sizi de öldürürüm"