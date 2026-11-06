Başakşehir TEM Otoyolu'nda TIR kazası: 3 şerit trafiğe kapandı yaralılar var
İstanbul’un ana arterlerinden biri olan Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkisinde akşam saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen TIR, Tem Yolu üzerinde ulaşımı olumsuz etkileyerek yolun 3 şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı. Kazada yaralanan kişilerin olduğu bilgisine ulaşılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel