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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan Fatih Terim açıklaması

29.05.2019 14:16

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera şampiyonluk, Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi ve kariyeri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.


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