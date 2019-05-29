Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera şampiyonluk, Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi ve kariyeri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan Fatih Terim açıklaması29.05.2019 14:16
- Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan Fatih Terim açıklaması
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