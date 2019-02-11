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Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ten olay açıklama: "Hakemliği bırakırım!"

11.02.2019 11:57

Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla gündeme oturan hakem Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte o ifadeler...


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