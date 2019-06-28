G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide (Video) 28.06.2019 15:42

Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe'nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı. Öte yandan Japonya'ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi. Geziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.