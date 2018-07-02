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Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı..

01 Temmuz 2018, Pazar

İslam Bilim Tarihi Araştırmasıcı Fuat Sezgin Fatih Cammii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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