Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinde çok sayıda gazeteci gözaltına alındı 20.04.2019 19:08

Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamları ve ekonomik koşulları protesto amacı ile başlayan "Sarı Yelekliler" eylemleri 23'üncü haftada da sürüyor. Eylemler sırasında şiddet artarak devam ederken, çok sayıda gazeteci de kelepçelenerek gözaltına alındı.