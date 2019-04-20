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Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinde çok sayıda gazeteci gözaltına alındı

20.04.2019 19:08

Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamları ve ekonomik koşulları protesto amacı ile başlayan "Sarı Yelekliler" eylemleri 23'üncü haftada da sürüyor. Eylemler sırasında şiddet artarak devam ederken, çok sayıda gazeteci de kelepçelenerek gözaltına alındı.


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