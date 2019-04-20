Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinde çok sayıda gazeteci gözaltına alındı

Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamları ve ekonomik koşulları protesto amacı ile başlayan "Sarı Yelekliler" eylemleri 23'üncü haftada da sürüyor. Eylemler sırasında şiddet artarak devam ederken, çok sayıda gazeteci de kelepçelenerek gözaltına alındı.
Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinde çok sayıda gazeteci gözaltına alındı20.04.2019 19:08
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