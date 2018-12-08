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Fransa ayakta! Paris'te gözaltılar başladı!

08 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in düzenleyeceği gösterilerden önce 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


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