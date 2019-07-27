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Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı

27.07.2019 23:05

Fırat'ın doğusunda olası operasyon için Türkiye'den askeri sevkiyatlar devam ederken ÖSO'da hazırlıklarını sürdürüyor. Suriye'nin Afrin kentinde, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon için hazırlıklar sürüyor. A Haber ekibi ÖSO'ya ait kampı görüntüledi. Kampta hazırlıklar hız kazandı. Hamza Özel Kuvvetler Tümeni'ne bağlı askerler her türlü zorlu eğitime tabi tutuluyor. Askerler ateş çemberinden geçiyor, demirlere tırmanıyor. Eğitim sonrasında ÖSO askerleri nefes kesen bir tatbikata da imza attı. İşte bölgeden sıcak görüntüler...


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