Edirne'de yaya geçidinden geçerken motosikletin çarpması sonucu 70 yaşındaki yaşlı kadının 18 metre sürüklenerek hayatını kaybettiği korkunç kaza araç kamerasına yansıdı.

Olay, Edirne 1. Murat Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 06 BZS 458 plakalı motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaşlı kadın Nesrin Gidergi'ye çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet 91 metre, yaşlı kadın Nesrin Gidergi 18 metre motosiklet sürücüsü Y.G. ise 45 metre sürüklendi.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Y.G. ve yaya Nesrin Gidergi, ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ağır yaralanan yaşlı kadın Nesrin Gidergi'nin duran kalbine masaj yaparak yeniden hayatta döndürdü. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gidergi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Y.G. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise yayalara yol veren bir aracın kamerasına an be an yansıdı.

Kazayı gördüğünde hemen yardıma koştuğunu ifade eden vatandaşlardan Ediz Canbazoğulları, yaşanan kaza nedeniyle üzüldüğünü belirtti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.