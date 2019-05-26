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Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı

26.05.2019 13:46

Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco De Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.


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