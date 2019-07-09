Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı (Video) 09.07.2019 12:04

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Kosovalı yıldız Vedat Muriç son tercihini yaptı ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Muriç'in, Fenerbahçe'ye transferi spor gündemine bomba gibi düştü. Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Vedat Muriç bugünlere kolay gelmedi. Muriç'in hayat hikayesi, film senaryolarını aratmayacak cinsten.