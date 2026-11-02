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Ankara Gölbaşı'nda 3 yaşındaki çocuğunu darbedenken görüntülenen anne tutuklandı

Ankara Gölbaşı'nda 3 yaşındaki çocuğunu darbedenken görüntülenen anne tutuklandı

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokakta darbettiği görüntüler sanal medyada paylaşılan A.M. tutuklandı. Olayın ardından çocuk koruma altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir kadının 3 yaşındaki çocuğunu sokakta darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kadının kimliğini belirledi.

Çocuğun annesi olduğu tespit edilen A.M., ikamet ettiği adreste gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk koruma altına alındı.

Ankarada 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbetti! Görüntüler ortaya çıktı, anne tutuklandı
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbetti! Görüntüler ortaya çıktı, anne tutuklandı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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