Geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitiren ve kabus gibi bir yıl geçiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Pek çok futbolcusu takımdan ayrılan Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürüyor. Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Flaş transferlerin müjdesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe'nin 2 transferini Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı (Video)04.07.2019 11:14
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