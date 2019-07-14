Haberler Web TV Fatih'te erkek cesedi bulundu

Fatih'te erkek cesedi bulundu

14.07.2019 01:16

Fatih'te, bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi bulundu. Evden birkaç gündür koku geldiğini iddia eden komşular, dairede 60 yaşlarındaki M.Y'nin oturduğunu ifade etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları