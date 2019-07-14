Fatih'te erkek cesedi bulundu

Fatih'te, bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi bulundu. Evden birkaç gündür koku geldiğini iddia eden komşular, dairede 60 yaşlarındaki M.Y'nin oturduğunu ifade etti.
Fatih'te erkek cesedi bulundu14.07.2019 01:16
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