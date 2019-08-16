Falcao transferini Fransızlar duyurdu! Adım adım Galatasaray'a... 16.08.2019 10:50

Galatasaray'da gündem Radamel Falcao... Transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferini Fransız L'Equipe gazetesi duyurdu. İşte Falcao transferinde son dakika gelişmesi...

Dün akşam saatlerinde Falcao'nun, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddettiğini ve Galatasaray ile 5 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşma aşamasında olduğunu yazan Fransa'nın ünlü haber sitesi L'Equipe, gece geç saatlerde ise bambaşka bir gelişme paylaştı.

Falcao'nun artık otelde kaldığını ve Galatasaray'a gitmek için Monaco'yla anlaşmanın yapılmasını beklediğini belirtti.

Kolombiyalı tecrübeli golcünün sarı-kırmızılı takım ile 3 yıllık anlaşmaya vardığının da altının çizildiği haberde, Falcao'nun İstanbul'a gelmek için oldukça kararlı olduğu açıklandı.

BAŞKAN TALEP ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Yıldız oyuncunun gecikmesinin nedeni Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev'in talebi...

Rybolovlev. Falcao'ya "3 puan ile veda et, hafta sonu formanı giy ve öyle git" dedi. Fransa'da ligin ilk haftasında sahasında Lyon'a 3-0 mağlup olan Monaco, bu hafta Metz ile deplasmanda kaşılaşacak.

Oyuncunun pazartesi veya salı günü özel uçakla İstanbul'a gelmesi ve Konyaspor kadrosunda olması planlanıyor.

FALCAO'NUN GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA

Dün İstanbul'a dönen menajer Ahmet Bulut da, aynı doğrultuda açıklama yaparken, "Radamel Falcao'nun niyeti G.Saray'da futbol oynamak. Olumsuz bir bir şey yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Hafta sonu bir maçları var. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar her şey netleşir" dedi.

Ahmet Bulut, bir bonservis bedeli ödenip ödenmeyeceği konusuna dair ise "Bu konuda benim açıklama yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, Kolombiyalı yıldız futbolcunun bonservissiz alınacağı öğrenildi.