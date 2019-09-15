Evlat nöbetindeki anne böyle feryat etti: Ne olur ses verin 15.09.2019 12:41

PKK'nın evlatlarını dağa kaçırdığını belirterek eylem başlatan Diyarbakır'daki annelerin sayısı her geçen gün artıyor. Eylemin 13. gününde 33 aile oturma eylemini sürdürürken, Sedat'ın yakınlarının feryadı dikkat çekti. Kaçırılan gencin acılı yakını, "Artık yeter, ben gitmiyorum buradayım. Sedat için değil, herkes için geldim" dedi.

Diyarbakır'daki annelerin HDP il binası önündeki oturma eyleminde 13. gününe girildi. 33 aile çocuklarını PKK'nın kaçırdığını belirterek direnişini sürdürüyor.

"ANNELER BABALAR DUYARLI OLSUN"

Diyarbakır HDP il binası önünde devam eden eylemde kaçırılan isimlerden Sedat'ın yakını "Sedat'ımı geri almadan gitmiyorum" dedi. PKK'nın eşinin yanında kaçırdığı Sedat'ın yakını "Büyüğü küçüğü ses versin, her anne duyarlı olsun, babalar da duyarlı olsun. Artık yeter, ben gitmiyorum buradayım. Sedat için değil, herkes için geldim. Sedat'ımı verin başka bir şey istemiyorum." sözleriyle feryat etti.

SEDAT YABALAK EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA KAÇIRILDI

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.