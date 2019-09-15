Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.09.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 11:40

'Evlat nöbeti'ndeki aile sayısı 33 oldu! Acılı baba feryat etti: Allah belalarını versin

Çocuklarının aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin eylemi 13. gününde. Eyleme katılan aile sayısı ise 33'e yükseldi. Oğlu 5 yıl önce kaçırılan acılı baba , "Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin" diyerek feryat etti.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13'üncü gününde 33'e yükseldi.

5 yıl önce üniversite okumaya giden oğlu 'un 2 kişi tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Mehmet Emin Coşkun da ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.

ALLAH BELALARINI VERSİN
Yıllardır çocuğundan haber alamayan acılı baba, "Ben Erzurum Horasan'dan geldim, oğlum 5 yıldır kayıp. Bana bir telefon geldi, 2 kişi oğlumu kaçırdıklarını söyledi. Adı 'İbrahim mi?' dedi, evet dedim, onlar da oğlumu dağa kaçırdıklarını söyledi. O zamandan beri bir türlü haber alamadık. 5 yıldır arıyorum, Muğla'da üniversite 2'nci sınıf edebiyat bölümü okuyordu. Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin" dedi.

Coşkun, evlat nöbetindeki ailelerle selamlaştıktan sonra oğlunun fotoğrafını tutarak oturma eylemine başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri'Evlat nöbeti'ndeki aile sayısı 33 oldu! Acılı baba feryat etti: Allah belalarını versin
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri