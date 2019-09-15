'Evlat nöbeti'ndeki aile sayısı 33 oldu! Acılı baba feryat etti: Allah belalarını versin

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13'üncü gününde 33'e yükseldi.

5 yıl önce üniversite okumaya giden oğlu İbrahim Coşkun'un 2 kişi tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Mehmet Emin Coşkun da ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.

ALLAH BELALARINI VERSİN

Yıllardır çocuğundan haber alamayan acılı baba, "Ben Erzurum Horasan'dan geldim, oğlum 5 yıldır kayıp. Bana bir telefon geldi, 2 kişi oğlumu kaçırdıklarını söyledi. Adı 'İbrahim mi?' dedi, evet dedim, onlar da oğlumu dağa kaçırdıklarını söyledi. O zamandan beri bir türlü haber alamadık. 5 yıldır arıyorum, Muğla'da üniversite 2'nci sınıf edebiyat bölümü okuyordu. Lanet ediyoruz, Allah belalarını versin" dedi.



Coşkun, evlat nöbetindeki ailelerle selamlaştıktan sonra oğlunun fotoğrafını tutarak oturma eylemine başladı.