154 aşiretten evlat nöbetindeki annelere destek!

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Kadim Aşiretler Federasyonundan destek geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır'a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Van, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Malatya, Muş, Mardin ve Diyarbakır'ın önde gelen aşiret liderleri, ailelerin yanında olduklarını açıkladı.

'ANNELERİN YANINDAYIZ'

Annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, buradaki annelerin Türkiye'deki tüm anneleri temsil ettiğini söyledi. Aslan, şunları söyledi: "Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur? Sizler neredesiniz? Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır. Buradaki bütün anneleri kutluyorum, doğu ve güneydoğu aşiretleri olarak bu annelerin yanındayız." Adıyaman İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın ise HDP yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarınının çocuklarını dağa götürdüğünü belirterek, "Bunların siyasi temsilcilerinin, milletvekillerinin bir çocuğu eğer dağdaysa biz de dağa çıkalım. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı böyle bir şey?" dedi.

BABAYA SARILIP AĞLADI

Bu sırada Mehmet Karaman kayıp oğlu Ercan'ın fotoğrafını göstererek, "22 senedir bu dağdadır. Nasıl yemek yiyorum nasıl yatıyorum bilmiyorum" diyerek ağladı. İzol aşireti lideri Yalçın da gözyaşı dökerek sarıldığı Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştı. Annelerin eylemine her kesimden destek sürüyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi annelere destek için senato kararı aldı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, "Anne yüreğinden kopan feryatlar, terör örgütüne, onun siyasi uzantılarına diz çöktürebilecek kudrettedir" dedi. Bu arada şarkıcı Bora Gencer ile sanatçı Hülya Bozkaya da aileleri ziyaret ederek destek oldu. Gencer ailelerle birlikte Alay Marşı'nı söyledi. Bozkaya da, "Mahsun Kırmızgül, Emrah ve Bedri Aysel ile Diyarbakırlı sanatçılar neredesiniz?" diyerek çağrıda bulundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, "Kamu Denetçiliği Kurumu'na pazartesi günü itibariyle ulaşan dilekçeler var. Bu dilekçelerde, HDP aracılığıyla PKK'nın eline düşürülen çocuklarının, annelerine ulaştırılması için yapılmış müracaatlar var. Müracaatı inceliyoruz" dedi.

DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KORKUTTU

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler terör örgütü PKK'yı rahatsız etti. Bu konudan bahsedilmesini yasaklayan PKK, artan firarları önleme derdine düştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin son dönemde aralıksız devam eden operasyonları sonrasında çözülme yaşanan terör örgütünde annelerin eylemi, sözde elebaşlarını tedirgin etti. TELSİZ KONUŞMASINA YANSIDI Ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmalarına da yansıyan bilgilere göre, sözde elebaşları, evlatlarını geri almaya çalışan ailelerin eyleminin genişlemesinden, katılımın artmasından ve desteğin büyümesinden endişe ediyor. Bu konudaki haberlere diğer teröristlerin erişiminin engellenmesine yönelik talimatlar veren sözde elebaşları, telsiz kullanan birim sorumlularının Diyarbakır'daki oturma eylemlerden bahsedilmemesi konusunda emirler verdikleri belirlendi. Son yıllarda katılımın yok denecek kadar azaldığı örgütte yaşanan durum nedeniyle paniğe kapılan sözde elebaşları, artan firarların önlenmesi için telsizden sert cezaların uygulanmasına yönelik talimatlar verdi. Teslim olan teröristler ise ifadelerinde bu cezaların infaza kadar gittiğini belirterek, terör örgütünden kaçmaya çalışanların "ailelerinin öldürüleceği" yönünde tehdit edildiğini dile getirdi.

"PİKNİK BAHANESİYLE KAÇIRDILAR"

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ederken, oturma eylemine baba Ömer Tokay'ın da katılmasıyla eylem yapan aile sayısı 25'e yükseldi. Oğlu Mehmet'in 8 yıl önce henüz 14 yaşındayken piknik yapma bahanesiyle dağa çıkarıldığını söyleyen gözü yaşlı baba, "Oğlumu piknik adı altında önce Şırnak'a götürmüşler, buradan da HDP il binasına götürüyorlar. Buraya gelen kuryeler aracılığıyla da dağa götürmüşler" dedi. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin 5 yıl önce de iyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı oturma eylemine de katıldığını belirten baba Tokay, "Yavrumu çok özledik. Annesi ve ninesi ona hasret. Yeter artık bu acı, bu ızdırap nereye kadar. Pis ellerini çeksinler çocuklarımızın üzerinden" dedi.

MARDİNLİLERDEN DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Mardin'de vatandaşlar, teröre tepki, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere de destek yürüyüşü düzenledi. Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu. Yürüyüşe katılanlar, Diyarbakır'da günlerdir 'evlat' nöbeti tutan ailelerin arkasında olduklarını söyledi.